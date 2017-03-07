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Фонд гарантирования вкладов ввел выплаты гарантированных сумм через "единое окно"
11:59 07.03.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел выплаты гарантированных сумм через любой банк-агент, который выберет вкладчик неплатежеспособного банка.
Об этом сообщила замдиректора-распорядителя фонда Наталья Рудуха в ходе круглого стола "Когда вкладчики смогут вернуть свои депозиты через любой банк?", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.
"В Фонде гарантирования произошел технический прорыв. Он осуществляет выплаты через единое окно. Фактически клиент может сам выбирать банк, через который может получить свои деньги", - сказала она.
К выплатам по данной схеме на данный момент, как отметила Рудуха, подключились 7 банков-агентов фонда, в ближайшее время их будет 11.
"Это создание конкурентной среды, мы не навязываем никакого банка-агента", - подчеркнула замдиректора-распорядителя фонда.
Скорость возмещения гарантированных сумм, по словам представителя фонда, увеличилась в четыре раза.
"Сейчас эта система тестируется на Платинум Банке, уже выплачено более 50% гарантированной суммы - порядка 2,5 млрд гривен", - сообщила Рудуха.
По ее словам, перед началом выплат Фонд гарантирования вкладов авансирует все банки-агенты, которые участвуют в данной схеме выплат, в сумме не менее 10% от суммы, которая планируется к выплате.
В режиме он-лайн фонд следит как выплачиваются средства.
Если вся авансовая сумма выплачена, то следует очередной транш для выплат.
Ежедневно мониторится факт выплат и проходит возмещение всех сумм.
По словам Рудухи, планируется подключить все неплатежеспособные банки к этой системе выплат.
При этом представитель фонда подчеркнула, что если ранее заканчивались сроки выплат, то вкладчикам неплатежеспособных банков необходимо было индивидуально обращаться в фонд для возврата депозитов.
По новой схеме выплат нет сроков выплат, можно получать гарантированную сумму в любой момент.
Как сообщали Українські Новини, неплатежеспособные банки погасили 12,3 млрд гривен задолженности перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц за 3,5 года по состоянию на 1 марта.
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|Фонд гарантирования вкладов ввел выплаты гарантированных сумм через "единое окно"
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