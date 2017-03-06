Китайская банковская система по итогам 2016 года стала крупнейшей по объему активов. Она лишила лидерства банковскую систему еврозоны, а банковскую систему США превзошла более чем в два раза.

Китай обошел еврозону и занял первое место по размеру банковской системы в 2016 году. Объем принадлежащих ей активов достиг $33 трлн против $31 трлн у валютного блока, $16 трлн у США и $7 трлн у Японии. Таким образом, показатель в 3,1 раза превысил китайский ВВП против 2,8 раза у еврозоны. Это свидетельствует о растущей роли страны в международном финансовом секторе и зависимости властей от заимствований для преодоления последствий глобального кризиса и стимулирования роста национальной экономики, пишет Financial Times. «Огромный размер банковской системы Китая не столько повод для радости, сколько признак чрезмерной зависимости экономики от банковских финансов, усугубляемой неэффективным распределением ресурсов и высокими кредитными рисками», - приводит издание мнение профессора Корнеллского университета Эсвара Прасада, ранее курировавшего китайское направление в МВФ.

Мировые лидеры приветствовали меры Пекина, направленные на обеспечение стабильного роста мирового ВВП, когда развитые страны находились в глубокой стагнации. Теперь же эта политика оборачивается расточительными инвестпроектами, избыточными производственными мощностями и опасно высоким уровнем задолженности. Аналитики отмечают, что, в отличие от развитых рынков, китайские региональные власти сильно полагаются на банковские кредиты для финансирования инфраструктурных проектов. Ключевую роль в этой политике играют государственные банки (в первую очередь Китайский банк развития, активы которого превышают $2 трлн) при поддержке частных финансовых организаций. «На балансе китайских банков находится значительный объем скрытых кредитов региональным правительствам, которые отображаются как кредиты бизнесу; это искажает картину заимствований, если проводить сопоставительный анализ с другими странами, - сказал FT банковский аналитик Ху Вэй из гонконгского подразделения международной инвесткомпании Sanford C Bernstein. - В большинстве других экономик правительство напрямую привлекает средства на рынках капитала, в Китае же создалась уникальная ситуация».

Экономисты утверждают, что развитые рынки капиталов могут помочь Китаю диверсифицировать финансовую систему и снизить ее большую зависимость от банков. Более диверсифицированная финансовая система в свою очередь​ ограничит возможности Компартии Китая по управлению финансовыми потоками. «Двойственный подход китайских властей к финансовым рынкам - использование его как удобного механизма распределения ресурсов и одновременно нежелание предоставлять им полную свободу с целью поддержания контроля и стабильности - зачастую увеличивал волатильность рынков и снижал их эффективность», - заключает Прасад.