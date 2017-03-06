Норматив достаточности регулятивного капитала банков в январе уменьшился на 0,04 процентных пункта с 12,69% до 12,65%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в январе увеличился на 2,26 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) уменьшился за январь на 5,93 п. п. до 30,79%.

Мгновенная ликвидность в январе уменьшилась с 60,79% до 60,39% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - с 92,09% до 89,69% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 102,14% до 100,57%(норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре уменьшился на 0,65 процентных пункта с 13,34% до 12,69%.