Фонд гарантирования вкладов физических лиц распределил проблемные кредиты находящихся в своем управлении 63 неплатежеспособных банков пропорционально между 11 предварительно отобранными компаниями по взысканию задолженности.

Как сообщила пресс-служба фонда, коллекторские компании получили 537,55 тыс. кредитов на общую сумму 17,36 млрд грн, в том числе 530,9 тыс. беззалоговых кредитов на 14,58 млрд грн и 6,68 тыс. автокредитов на 2,78 млрд грн.

Фонд отмечает, что распределение кредитов между участниками конкурса проходило публично путем жеребьевки и в результате каждый участник получил в работу кредитный портфель со средней суммой задолженности 1,6 млрд грн и в среднем 48 тысяч кредитов.

Также сообщается, что оплата услуг коллекторов будет зависеть от объема возвращенных средств, в том числе 8-25% – для беззалоговых кредитов в зависимости от срока просрочки и 9% – для автокредитов.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.