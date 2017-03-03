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Фонд гарантирования передал коллекторам проблемные кредиты 63 банков-банкротов
19:00 02.03.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц распределил проблемные кредиты находящихся в своем управлении 63 неплатежеспособных банков пропорционально между 11 предварительно отобранными компаниями по взысканию задолженности.
Как сообщила пресс-служба фонда, коллекторские компании получили 537,55 тыс. кредитов на общую сумму 17,36 млрд грн, в том числе 530,9 тыс. беззалоговых кредитов на 14,58 млрд грн и 6,68 тыс. автокредитов на 2,78 млрд грн.
Фонд отмечает, что распределение кредитов между участниками конкурса проходило публично путем жеребьевки и в результате каждый участник получил в работу кредитный портфель со средней суммой задолженности 1,6 млрд грн и в среднем 48 тысяч кредитов.
Также сообщается, что оплата услуг коллекторов будет зависеть от объема возвращенных средств, в том числе 8-25% – для беззалоговых кредитов в зависимости от срока просрочки и 9% – для автокредитов.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.
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