Мировые банки выплатили с 2008 года $321 млрд в виде штрафов за многочисленные нарушения, включая отмывание денег, манипулирование рынками и финансирования терроризма.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Boston Consulting Group.

Эта сумма в ближайшие годы будет расти, так как европейские и азиатские регуляторы начинают брать пример с более агрессивных американских регуляторов.

Только в 2016 году мировые банки были оштрафованы на $42 млрд, что на 68% больше, чем годом ранее.

«Поскольку правила поведения эволюционируют, штрафы, наказания, а также связанные с ними юридические и судебные расходы останутся в качестве платы за ведение бизнеса… Регулирование этих расходов останется одной из основных задач банков», — приводит агентство слова аналитиков из BSG.