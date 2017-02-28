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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Morgan Stanley потратит $70 млн из-за неверного информирования клиентов по налогам

 

Morgan Stanley предоставлял некоторым из своих состоятельных клиентов в 2011-2016 годах неверную информацию, в результате которой некоторые из них переплачивали налоги, а другие недоплачивали, указывается в представленном банком регулятору отчете.

Для покрытия издержек из-за этого Morgan Stanley выделил $70 млн и ведет переговоры об урегулировании этого вопросам с налоговой службой США.

Кроме того, Morgan Stanley сообщил о том, что может понести убытки на €209 млн из-за иска Зальцбурга о сделках с деривативами в 2005-2012 годах - австрийская сторона утверждает, что у банка не было полномочий для осуществления таких сделок. В Morgan Stanley оспаривают обвинения.
По материалам: RNS
 

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