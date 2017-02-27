Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Виктория Сюмар заявляет о том, что бывший премьер-министр, председатель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк не намерен претендовать на должность главы Национального банка.

Об этом она сообщила журналистам, передают Украiнськi Новини.

"Насколько мне известна позиция Арсения Яценюка, он не хочет занимать эту должность, хотя, конечно, такие предложения обсуждаются", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом депутат отказалась уточнить, от кого именно Яценюк получал данное предложение.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк отрицает увольнение главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о возможной отставке главы НБУ Гонтаревой.

Претендентами на ее место называются бывший премьер-министр Арсений Яценюк и бывший Президент Виктор Ющенко.