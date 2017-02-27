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НБУ завершил диагностику операций со связанными лицами банков
10:49 27.02.2017 |
Национальный банк завершил процедуру диагностического обследования банковских операций со связанными лицами.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Национальный банк завершил в 2016 году процедуру диагностического обследования операций связанных с банками лиц.
За прошлый год было проведено диагностику 81-го банка, еще 18 банков регулятор проверил в 2015 году.
"Завершение диагностики операций связанных с банками лиц - важный этап на пути восстановления стабильности в банковском секторе. Такие операции были одной из основных проблем украинских банков. Сбор средств вкладчиков только для кредитования своих предприятий в нормальной ситуации не так сильно угрожает банкам. Однако во время кризиса владельцы быстрее будут защищать свой основной бизнес, а не банк, что может привести даже к его неплатежеспособности. И подобные примеры мы не раз видели в предыдущие годы", - отметила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
По результатам проведенной диагностики было идентифицировано превышение норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными лицами в 44 банках.
На начало 2017 года 4 банки из их числа были выведены с рынка, еще 4 привели норматив в соответствие с требованиями НБУ.
На конец 2016 года регулятор согласовал трехлетние графики снижения объема задолженности связанных лиц 8 банковских учреждений.
На рассмотрении находятся 15 планов-мероприятий, которые предоставлены банками второй и третьей двадцатки.
В течение 2017 года можно ожидать получения последних 13 графиков приведения норматива максимального размера кредитного риска по задолженности со связанными с банками лицами в течение следующих 3 лет.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году НБУ принял концепцию мониторинга операций и идентификации потенциальных признаков связанности.
Связанными с банком лицами являются: контроллеры банка; лица, имеющие существенное участие в банке; руководители банка; родственные и аффилированные лица банка.
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