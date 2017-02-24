После организации специальной исследовательской группы в 2014 году Народный банк Китая сделал пробные шаги в плане введения собственного прототипа криптовалюты.

При реализации этого намерения китайский регулятор еще на один шаг приблизится к тому, чтобы стать первым центробанком в мире, который будет выпускать собственные цифровые деньги для покупки всего от еды до автомобиля.

Для тех, кто уже пользуется транзакциями через свои ноутбуки или смартфоны, криптовалюта Народного банка Китая, вероятно, не будет сильно отличаться от существующих способов оплаты, таких как Alipay или WeChat.

Но продавцов ждут серьезные изменения, поскольку они будут получать цифровые платежи непосредственно от покупателей, а операционные издержки будут снижены за счет отсутствия посредников во время процесса оплаты товаров или услуг.

В то же время, пока центробанк Китая намерен ввести свою криптовалюту, регулятор пристально изучает Bitcoin и другие частные цифровые валюты. Власти КНР не хотят, чтобы взорвался пузырь Bitcoin'ов, а поскольку исторически всю валюту в стране выпускает государство, а не частные игроки, они не хотят уступать этот рынок компаниям, которые не контролируются государством.

Жители Китая активно используют онлайн-платежи для расчета при любых операциях, они чаще сканируют QR-коды своими смартфонами, чтобы купить даже маленькую банку колы, нежели чем опускают монеты в торговые аппараты.

Такое развитие событий бросает вызов статусу Народного банка Китая в качестве финансового регулятора в сфере физических и цифровых денег. Так что центробанк КНР решил руководствоваться проверенной стратегией - если не можешь победить это, присоединись к этому.

По словам Дуана Синьсиня, вице-президента пекинской OKCoin, одной из крупнейших площадок по торговле Bitcoin в стране, получение более точной информации об объемах банковского кредитования, денежных потоках и происхождения кредитов является ключевым фактором для борьбы с отмыванием денег и принятия более эффективных решений по денежно-кредитной политике.

А выдача цифровой валюты облегчит Народному банку Китая возможность контролировать риски в финансовой системе и отслеживать транзакции в масштабах всей экономики, добавил эксперт.