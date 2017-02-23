План британских властей освободить Royal Bank of Scotland (RBS) от обязательств продать более 300 филиалов рискует встретить жесткое противостояние со стороны Еврокомиссии, перед тем как начнутся официальные переговоры о выходе из ЕС.

Европейские регуляторы сначала обязали RBS продать свои дочерние предприятия к 2013 г., чтобы поддерживаемый государством банк, являющийся по совместительству крупнейшим кредитором малого бизнеса, не имел несправедливого преимущества.

Продажа была одним из условий для выделения банку пакета финансовой помощи в размере 45,5 млрд фунтов стерлингов ($55,87 млрд) в условиях финансового кризиса.

RBS потратил более 1,5 млрд фунтов и семь лет, пытаясь вывести свои дочерние структуры в отдельные предприятия под брендом Williams & Glyn, но столкнулся с проблемами, связанными с отделением их от своей IT-системы.

Теперь британский министр финансов Филип Хэммонд настаивает на том, чтобы RBS освободили от обязательства по продаже филиалов в обмен на предоставление около 750 млн фунтов стерлингов ($ 931,73 млн), чтобы способствовать повышению конкуренции в банковской системе.

Чтобы план сработал, ЕС должен одобрить изменения в плане правительственной помощи RBS. Британское правительство и Еврокомиссия утверждают, что они провели конструктивные переговоры по этому вопросу.