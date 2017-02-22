Банковский бизнес на основах ислама присутствует в 60 странах мира, общий объем его активов по состоянию на 2016 год оценивается в $1,5 трлн против примерно $100 млрд в конце 1990-х годов. В 14 государствах Ближнего Востока и Азии, включая Малайзию, Кувейт и Саудовскую Аравию, он системно важен, поскольку его доля в активах банковского сектора в целом превышает 15%. Такие цифры приводятся в новой справке МВФ, распространенной во вторник в связи с "недавним одобрением" руководством Фонда набора рекомендаций по укреплению финансовой стабильности в странах, где распространено оказание банковских услуг на исламской основе.

Согласно документу, в мире в целом доля исламских банков составляет пока менее 2%. Однако она "быстро растет и привлекает все большее внимание регуляторов и политического руководства". Соответственно, МВФ призывает теперь к повсеместному внедрению стандартов, принятых в 2015 году под эгидой куала-лумпурского Совета по исламским финансовым услугам, и устранению "сохраняющихся регулятивных пробелов". Среди них упоминаются выработка действенных механизмов урегулирования ситуации с проблемными банками, создание финансовых "страховочных сетей", ускорение выпуска таких качественных суверенных активов, как сукук (исламские гособлигации).

По данным из сетевых источников, исламские банки работают и в России.