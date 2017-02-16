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НБУ усилил надзор за деятельностью платежных систем
20:09 16.02.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) ввел ряд новых требований в рамках надзора (оверсайта) за деятельностью платежных систем, их участников и операторов услуг платежной инфраструктуры, сообщается на веб-сайте центробанка.
Новые требования закреплены постановлением правления НБУ "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Нацбанка Украины" №11 от 13 февраля 2017 года.
Постановление вступает в силу с 17 февраля 2017 года.
Документ обязывает платежные системы осуществлять контроль за деятельностью своих участников в части выполнения ими правил этой платежной системы; вести реестр пунктов приема и выплаты наличных участников; хранить информацию о каждой операции по переводу средств, осуществленной платежной организацией платежной системы, ее участниками и оператором услуг платежной инфраструктуры.
Платежные системы также обязаны регистрировать обращения пользователей по вопросам деятельности платежной системы и перевода средств; предоставлять своим участникам информацию от НБУ, касающуюся предоставления услуг участниками и операторами услуг платежной инфраструктуры; предоставлять своим участникам, расчетному банку, оператору услуг платежной инфраструктуры информацию, необходимую для обеспечения непрерывности деятельности платежной системы и управления ее рисками (в частности о порядке сообщения, взаимодействия и коммуникаций, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также действий по выполнению/предоставлению критических операций/услуг, в случае отказа телекоммуникационных сетей и/или отдельных составляющих программно-технического обеспечения).
Помимо этого, постановление расширяет основания для применения Нацбанком к объектам надзора адекватных мер воздействия. Например, НБУ сможет применить меры воздействия в связи с применением иностранных санкций в течение срока их действия, начиная со дня официального обнародования информации о применении таких санкций.
Регулятор также получил большие возможности по проведению плановых и внеплановых проверок объектов надзора. В частности Нацбанк сможет проводить внеплановые проверки, чтобы удостовериться в принятии объектом проверки мер по устранению выявленных ранее нарушений законодательства Украины, за которые регулятором были применены к нему меры воздействия. Во время проведения проверки объект надзора должен обеспечить доступ регулятора к информации, размещенной в автоматизированных системах учета объекта проверки.
В настоящее время в Украине зарегистрировано 22 внутригосударственные и международные платежные системы резидентов, 10 внутригосударственных и международных платежных систем нерезидентов, 13 внутрибанковских платежных систем и 16 операторов услуг платежной инфраструктуры.
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