Национальный банк констатирует убыточность 33 банков и прибыльность 63 по итогам 2016 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

По итогам 2016 зафиксирован исторически высокий убыток банковского сектора - 159,4 млрд гривен.

Значительный отрицательный результат обусловлен, главным образом, признанием в конце прошлого года Приватбанком 135,3 млрд гривен убытка, сгенерированного доформированием резервов по кредитным операциям.

Для остальных платежеспособных банков отчисления в резервы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом существенно снизились.

"Эта положительная тенденция привела к уменьшению их совокупных убытков в 2,8 раза до 24 млрд гривен с 66,9 млрд гривен в 2015 году. В частности значительно сократила масштабы убытков за 2016 группа государственных банков - на 21,5 млрд гривен", - заявляет Нацбанк.

Среди других положительных тенденций для всей банковской системы - рост по сравнению с 2015 годом чистого процентного дохода на 15% за счет роста процентных доходов (на 4,6 млрд гривен).

На фоне снижения процентных расходов (на 1,2 млрд гривен) это свидетельствует об определенном повышения эффективности работы банков в течение 2016 года.

Кроме того, по итогам прошлого года зафиксирован рост на 12% по сравнению с итогами 2015 чистого комиссионного дохода благодаря восстановлению спроса на банковские услуги и повышению тарифов.

В целом по итогам 2016 из 96 платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2017 63 банка получили прибыль в 10,8 млрд гривен, 33 банка - убыток в 170,2 млрд гривен.

По результатам 2015 года из 117 платежеспособных банков на 1 января 2016 71 банк был прибыльным на общую сумму в 5,2 млрд гривен, 46 банков понесли убытки общим объемом в 71,8 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, НБУ ожидает получения банками прибыли в 2017.