Национальный банк урегулировал порядок работы банков с платежным требованием частного исполнителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

В связи с введением в действие с 5 января норм законов Украины "Об исполнительном производстве" и "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", которые вводят, в частности, институт частных исполнителей, Национальный банк внес изменения в собственные нормативно-правовые акты.

Частный исполнитель, как и государственный исполнитель, имеет право на основании определенных законодательством исполнительных документов накладывать арест и осуществлять принудительное списание средств со счетов клиентов.

"Поэтому в случае поступления в банк от частного исполнителя платежного требования на принудительное списание средств клиента, оформленного на основании судебного решения, банк должен принять его к исполнению", - информирует НБУ.

Данные изменения внесены постановление НБУ №8, которое вступает в силу с 16 февраля.

Как сообщали Українські Новини, 13 февраля Национальный банк урегулировал открытие банками пунктов дистанционного обслуживания.