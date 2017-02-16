Норматив достаточности регулятивного капитала банков в декабре уменьшился на 0,65 процентных пункта с 13,34% до 12,69%.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передают Українські Новини.

Данный показатель выше, чем установленный Нацбанком уровень (не менее 10%).

Регулятивный капитал банков Украины в декабре уменьшился на 28,9 млрд гривен.

Кроме того, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) увеличился за декабрь на 7,92 п. п. до 36,72%.

Мгновенная ликвидность в декабре увеличилась с 59,30% до 60,79% (норматив - не менее 20%), краткосрочная - с 91,01% до 92,09% (норматив - не менее 60%), текущая ликвидность - с 87,4% до 102,14%(норматив - не менее 40%).

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в ноябре уменьшился на 0,11 процентных пункта с 13,45% до 13,34%.