Количество операций с использованием платежных карт в 2016 году возросло на 28% - до 2,513 млрд, а объем таких операций - на 30,6%, до 1,61 трлн грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По его данным, объем операций по получению наличных с использованием платежных карт увеличился на 22,5% и составил 1,039 млрд грн (64,5% общей суммы операций по платежным картам), а безналичных платежей - на 48,5%, до 571,275 млрд грн (35,5% общей суммы операций по платежным картам). При этом количество операций по получению наличных возросло на 8,9% - до 738 млн (29,4% общего количества операций по платежным картам), безналичных платежей - на 37,9%, до 1,775 млрд (70,6% общего количества операций по платежным картам).

Общее количество активных платежных карт за прошлый год возросло на 5% (на 1,55 млн шт.) и по состоянию на 1 января 2017 года составляло 32,4 млн шт., бесконтактных платежных карт - на 37,4% (на 0,54 млн шт.), до 1,99 млн шт., платежных карт с функцией электронных денег - в шесть раз, до 54 тыс. шт.

Помимо этого, Нацбанк отмечает расширение в 2016 году платежной инфраструктуры.

"Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих возможность осуществлять безналичные расчеты, за прошлый год возросло более чем 11% (на 14,674 тыс.) - до 145,938 тыс. В целом, по состоянию на 1 января 2017 года инфраструктура использования платежных карт насчитывала 33,8 тыс. банкоматов (на 1 января 2016 года - 33,3 тыс.) и 219,2 тыс. терминалов (194,5 тыс.)", - констатирует НБУ.

Среди банков по количеству эмитированных платежных карточек и степенью разветвленности инфраструктуры их обслуживания по состоянию на 1 января 2017 лидерами были ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.

По количеству платежных карт и установленных устройств для их обслуживания в региональном разрезе лидерами являются Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Нацбанк напоминает, что согласно Комплексной программе развития финансового сектора Украины до 2020 года уровень наличных в экономике (отношение М0 к ВВП) к концу программы должно снизиться до 9,5%, а сеть платежных терминалов возрасти до 11 тыс. на 1 млн. населения (в настоящее время - 5,5 тыс.).

