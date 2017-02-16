Национальный банк введет ежегодную диагностику качества активов банков и планирует публиковать ее результаты с 2018 года.

Об этом заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в среду сообщила экспертам во время обсуждения состояния банковского сектора, передают Українські Новини.

"С 2018 года Национальный банк введет ежегодную диагностику качества активов банков и планирует публиковать ее результаты, как это делают центробанки других стран. Такой шаг еще больше повысит прозрачность банковской системы, как для самих банков, так и пользователей банковских услуг", - рассказала замглавы НБУ.

В свою очередь эксперты, в частности, подняли вопрос различий в методологии монетарной и надзорной статистики.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 13 февраля начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли данную процедуру ранее.