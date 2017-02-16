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НБУ внес изменения в порядок расчета банками норматива капитала с учетом кредитного риска
17:57 15.02.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил изменения в порядок расчета банками норматива капитала с учетом кредитного риска, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующее постановление №9 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ" приняло правление 13 февраля 2017 года. Новые правила вступают в силу с 16 февраля 2017 года.
Документ, в частности, уточняет, что для признания непокрытого кредитного риска при расчете регулятивного капитала размер кредитного риска определяется в соответствии с положением НБУ об определении размера кредитного риска, утвержденного постановлением правления НБУ №351 от 30 июня 2016 года.
"Это положение заменило положение о порядке формирования банками Украины резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям, утвержденное постановлением правления НБУ №23 от 25 января 2012 года", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
Помимо того, документ предписывает исключение резервов под задолженность по активным операциям I категории качества из состава дополнительного капитала.
"В настоящее время банки формируют резервы по финансовым активам в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности МСФО. Такие резервы создаются в целях признания обесценивания финансовых активов банка и не являются общими резервами (general provisions), которые в соответствие базельским стандартам могут включаться в регулятивный капитал", - объясняет Нацбанк.
Документ также предполагает исключение влияния фактора разрывов долгосрочной ликвидности для расчета норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала. Объем активных операций, осуществленных с превышением сроков размещения над сроками привлечения средств (взвешенных на коэффициент 50%) в дальнейшем не будет добавляться к взвешенным по степени кредитного риска активам.
"Такое изменение призвано четко разграничить подходы к регулированию ликвидности и платежеспособности банков", - отмечено в сообщении.
Изменениями также предусмотрено, что при расчете норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала будет применяться нулевой коэффициент взвешивания по степени кредитного риска для всех активов в операциях с такими международными учреждениями как Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, а также унифицированы правила расчета нормативов кредитного риска (Н7, Н9) для специализированных сберегательных банков.
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