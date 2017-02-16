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ФГВФЛ оценивает акцептированные требования кредиторов ликвидируемых банков в 244 млрд грн
12:58 15.02.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценивает сумму утвержденных акцептированных требований кредиторов 73 ликвидируемых банков на начало 2017 года в 243,84 млрд грн.
Согласно сообщению на сайте Фонда, на начало 2016 года эта сумма была вдвое меньше - 124,8 млрд грн.
"Двукратное увеличение объясняется тем, что в течение 2016 года акцептованные требования кредиторов были утверждены еще в 25 банках", - поясняет ФГВФЛ.
В то же время, по его данным, в течение прошлого года было погашено 10,64 млрд грн из общей суммы акцептованных требований кредиторов.
Согласно информации Фонда, крупнейшими по сумме акцептированных требований кредиторов, которые утверждались в 2016 году, стали Дельта Банк (на 53,74 млрд грн), банк "Финансы и Кредит" (на 30,86 млрд грн), Всеукраинский банк развития (на 6,54 млрд грн), банк "Хрещатик" (на 6,15 млрд грн).
ФГВФЛ подчеркивает, что, согласно анализу активов, с которыми банки попадают в его управление, только примерно в трети неплатежеспособных возможно погашение третьего и последующих очередей кредиторских требований при условии, что цена реализации активов будет не ниже оценочной.
По данным Фонда, по состоянию на начало февраля 2017 года он подал 3,835 тыс. заявлений в правоохранительные органы о совершении уголовных правонарушений на общую сумму 295,5 млрд грн. Из них - 269 заявлений на сумму 62,56 млрд грн по факту хищения средств, в том числе путем их выведения из банка и замены залога, что привело к неплатежеспособности банка.
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