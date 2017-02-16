Международное рейтинговое агентство S&P Global Rating (S&P) оценивает банковскую систему Украины как высокорисковую по методологии оценки отраслевых и страновых рисков банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment - BICRA), сообщается в отчете S&P.

"Несмотря на некоторое улучшение макроэкономической ситуации в Украине в 2016 году и ее дальнейшее улучшение в 2017 году, риск украинской банковской системы остается одним из наивысших в мире, что отражено в ее оценке на уровне 10 (страны с наибольшими рисками)", - отмечается в документе.

По данным агентства, ключевыми факторами высоких финансовых и операционных рисков для украинских банков являются по-прежнему напряженная ситуация на востоке страны, а также политическая нестабильность.

Помимо этого, банковская система Украины подвержена высокому долговому бремени суверена, которому в 2018 году предстоят существенные выплаты по внешнему долгу, и высокому уровню долговой нагрузки корпоративного сектора, у которого около 80% долга в иностранной валюте.

Агентство ожидает, что риск банковской системы Украины и далее будет оставаться высоким.

По оценкам S&P, украинские банки в 2017 году покажут очень высокий уровень кредитных потерь и проблемных кредитов. Банковская система по-прежнему склонна к оттоку депозитов, ее доступ к рынку капитала ограничен.

Институциональное поле, регулирование и прозрачность деятельности в Украине также остаются слабыми, что подтверждается решением властей страны национализировать ПриватБанк (Днепр) с целью защиты сбережений населения и обеспечения стабильности банковского сектора, поскольку акционеры банка не смогли его капитализировать.