Национальный банк за 2016 год получил более 4 млрд гривен в счет погашения задолженности по кредитам рефинансирования, выданным неплатежеспособным банкам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Наибольший объем средств, а именно 2,3 млрд гривен, НБУ получил за счет средств от погашения ценных бумаг и за возвращение взысканий на указании активы.

Еще 1,04 млрд гривен получено от погашения или реализации заложенных Национальному банку кредитов.

Отчуждение 172 объектов недвижимого имущества принесло еще 448,6 млн гривен, и 295,3 млн гривен погашено за счет других источников.

В общем прирост суммы погашения задолженности по кредитам рефинансирования составил 2,9 млрд гривен, или 265% по сравнению с 2015 годом.

Как сообщали Українські Новини, общий объем задолженности неплатежеспособных банков перед Национальным банком на 1 января 2017 составил 51,8 млрд гривен.