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Жертвами карточных мошенников чаще становятся клиенты "ПриватБанка" и "Ощадбанка" - НБУ
15:28 14.02.2017 |
Жертвами карточных мошенников чаще всего становятся клиенты крупнейших банков "ПриватБанк" и "Ощадбанк", сообщил заместитель руководителя департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владимир Харченко в ходе круглого стола в Киеве.
"Чаще жертвами становятся клиенты "ПриватБанка" и "Ощадбанка", которые получают смс-сообщения о том, что карта заблокирована. После начинается психологическое давление на клиента, чтобы получить реквизиты карты и украсть деньги со счета клиента. Среди пострадавших в том числе есть и сотрудники Национального банка", - сказал Харченко.
По его словам, в результате применения мошенниками принципов социальной инженерии держатель карты как-будто попадает под гипноз, не понимая, что он делает. "В 30% случаев жалобы именно такие, что человек фактически сам рассказывал реквизиты карты. И потом пишет жалобы в Национальный банк с требованием вернуть деньги", - добавил Харченко.
Он отметил, что мошенники часто используют автоответчик, запрограммированный задавать определенные вопросы и выяснять данные, а также могут представляться сотрудниками Службы безопасности Украины, службы безопасности банка или даже Национального банка.
Харченко подчеркнул, что регулятор намерен бороться с мошенниками, и далее повышая финансовую грамотность населения. "Сейчас в Украине реализовывается программа Safe Card (Национальная программа по содействию безопасности электронных платежей и карточных расчетов). Будет очень мощная рекламная кампания, в том числе при финансовой поддержке Госдепартамента США. Уже в метро есть подобные рекламные баннеры, и скоро они будут размещаться по всей Украине", - сказал он.
Что касается технологических инструментов борьбы с мошенниками, то Харченко сообщил, что Нацбанк создает систему обмена информацией в банковской системе по киберпреступности, и впоследствии к этой системе смогут присоединиться другие государственные структуры.
По информации НБУ, количество банков, получивших убытки в результате действий карточных мошенников, в 2016 году выросло до 53 с 47 годом ранее.
Количество мошеннических операций за этот период также выросло - до 94,630 тысячи с 80,5 тысячи, однако сумма таких операций снизилась на 4,2 миллиона гривень.
По оценкам НБУ, 2015 год был пиковым по мошенничеству, и сейчас тренд преломился, поскольку доля мошеннических операций по отношению к общему объему транзакций по картам снижается.
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Скорее всего, не следует ожидать радикальных шагов. Но ослабление регулирования, безусловно, оправданно, особенно для небольших банков. Что касается крупных финансовых организаций, то здесь, по мнению экспертов, должны сохраняться требования к высокому уровню капитала.
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