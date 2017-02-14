На первый взгляд, не так много оснований для радости. Подписанный 3 февраля восьмой по счету указ нового президента перечисляет семь "основных принципов" регулирования финансовой системы Америки.

В их число входит прекращение предоставления помощи за счет налогоплательщиков, продвижение американских интересов на международных переговорах и наведение порядка в хаотичном федеральном регулировании. Министр финансов и регуляторы должны к июню доложить Дональду Трампу о соответствии существующих законов подписанному документу.

Несмотря на то что в указе нет ни слова о принятом в 2010 г. законе Додда - Франка (Dodd - Frank Act), который кардинально изменил финансовое регулирование после кризиса 2008 г., президентский декрет в основном нацелен на него.

Не секрет, что многие банки, особенно небольшие, ненавидят 848-страничный закон и серию последовавших затем дополнений и поправок. Согласно данным юридической фирмы Davis Polk 111 из 390 "нормативных требований" все еще ждут своей доработки и воплощения. Трамп называет закон Додда - Франка "бедствием" и обещает "переработать его самым тщательным образом". Правда, непонятно, какие именно поправки президент собирается внести.

Во многом благодаря акту Додда - Франка банки Америки сегодня намного безопаснее, чем раньше: коэффициент капитала первого порядка у шести крупнейших банков к взвешенным по риску активам, основной показатель их силы, до кризиса достигал 8-9%, а с 2010 г. колеблется в районе 12-14%.

Кроме того, закон ввел жесткие стресс-тесты для проверки способности наиболее важных банков выдержать новые потрясения, обязал их составлять "волеизъявление" для подготовки к банкротству в случае катастрофической ситуации, запретил им торговать ценными бумагами для собственной выгоды (ограничение, известное как "правило Волкера"), отмечает британский журнал The Economist.

Банкиры требуют пересмотра этого закона. Трамп, который в ходе своей избирательной кампании довольно резко критиковал Уолл-стрит, теперь, похоже, их поддерживает.

Гэри Кон, главный экономический советник Белого дома и президент Goldman Sachs до декабря прошлого года, заявил Wall Street Journal, что из-за того, что банки должны "иметь больше, больше и больше капитала..., этот капитал никогда не будет направлен в экономику Америки".

Наличие такого большого количества регуляторов, считает он, сильно сдерживает кредитование. Кон также ставит под сомнение целесообразность других статей закона Додда - Франка, особенно его процедуру ликвидации крупных банков, когда кодекс о банкротстве не может быть применен.

Для смягчения воздействия акта Додда - Франка администрация ищет более легкий, чем законодательный, способ. Так, закон дает регуляторам право вмешиваться или, если они посчитают целесообразным, воздержаться от решительных шагов - именно это и может попросить Трамп их делать. Правила, работа над которыми еще не завершена, будут, по всей видимости, отменены, а другие претворятся в жизнь менее энергично. Но на все это потребуется время.

Стивен Мнучин, кандидат на пост министра финансов, скорее всего, будет в ближайшее время утвержден. Но другие важные (более низкого ранга) должности в министерстве финансов, которые также требуют утверждения сенаторов, все еще вакантны. Кроме того, Трампу необходимо найти человека на пост заместителя председателя ФРС, который отвечает за финансовый надзор.

Преграды на пути изменения закона довольно большие. Несмотря на то что республиканцы контролируют обе палаты конгресса, в сенате у них соотношение 52:48, для преодоления обструкции в законодательном органе необходимо 60 голосов. Убедить восемь демократов поддержать изменения, которые бы облегчили жизнь банкиров, будет не так-то просто.

Тем не менее, по мнению эксперта консалтинговой фирмы Oliver Wyman Дага Эллиота, возможно достижение поддерживаемого двумя партиями соглашения, в частности по повышению порога для статуса "системообразующей финансовой организацией" (SIFI) c $50 млрд до $250 млрд активов. Сегодня 34 SIFI проходят ежегодный стресс-тест и оценку капитала.

Эти изменения с нетерпением ждут многие банки, в том числе базирующийся в штате Юта банк Zions Bancorp, общие активы которого составляют $63 млрд. Для того чтобы соблюдать все пункты закона Додда - Франка, этой кредитной организации потребовалось дополнительно принять на работу 500 новых сотрудников и тратить миллионы долларов на внутренние проверки и количественные модели.

Скорее всего, конгрессмен-республиканец Джеб Хенсарлинг повторно внесет на рассмотрение законопроект, в котором предлагается уменьшить обременительное регулирование для крупных банков и отказаться от "правила Волкера" в обмен на повышение собственного капитала: минимальное соотношение собственных и заемных средств в 10%. Но эта попытка может провалиться в сенате. Лишь немногие крупные банки хотят вернуться к торговле ценными бумагами за счет собственных средств, и они считают, что уже имеют более чем достаточно капитала.

Томас Хениг, вице-президент Федеральной корпорации по страхованию вкладов, с этим не согласен.

"Нам необходим более простой способ измерения капитала - коэффициент финансового левериджа, и этот коэффициент должен быть в районе 10%", - считает он. В июне средний коэффициент у восьми глобально значимых банков Америки составлял всего 5,75%.

С гораздо более сильными банками может отпасть необходимость в других видах регулирования. Стресс-тесты могут проводиться самими кредитными организациями, а не правительством, и отпадет нужда в спорной процедуре ликвидации акта Додда - Франка.

Скорее всего, не следует ожидать радикальных шагов. Но ослабление регулирования, безусловно, оправданно, особенно для небольших банков. Что касается крупных финансовых организаций, то здесь, по мнению экспертов, должны сохраняться требования к высокому уровню капитала.