Апелляционный суд Одесской области признал законным отмену ареста имущества бывшего владельца Имэксбанка и депутата Верховной Рады Климова и отклонил апелляцию Национального банка.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

15 марта 2016 года суд арестовал имущество народного депутата Леонида Климова.

Арест был наложен по иску НБУ по взысканию задолженности по предоставленному стабилизационному кредиту Имэксбанку в ноябре 2014 года.

Леонид Климов был финансовым поручителем по обязательствам Имэксбанка по этому кредитному договору.

Однако 29 ноября 2016 суд отменил арест имущества.

Арест был снят с жилого дома по адресу г. Одесса, Фонтанская дорога, 149/6, двух остановок, четырех автомобилей Mersedes, акций ЧАО "Футбольный клуб Черноморец", ЧАО "Страховая компания "Приморье"", ЧАО "Черноморская транспортная компания".

1 февраля суд отклонил апелляцию НБУ по этому делу.





Как сообщали Українські Новини, временная администрация в Имэксбанке была введена сроком на 3 месяца с 27 января по 26 апреля 2015 года включительно.

Национальный банк своим постановлением №330 от 21 мая 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Имэксбанка.



