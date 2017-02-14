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Топливно-энергетический комплекс
Экс-главе ЦБ Испании предъявили обвинения в связи с IPO банка Bankia
09:17 14.02.2017 |
Бывшему главе центробанка Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньеса предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении на бирже одного из крупнейших банков страны Bankia, сообщает Би-Би-си.
Банк, который провел IPO в 2011 году, испытывал финансовые проблемы. Из-за неудачного размещения инвесторы, купившие акции Bankia, потеряли миллионы евро.
Национальный суд Испании предъявил обвинения Ордоньеса и еще нескольким бывшим испанским чиновникам, в том числе председателю Национальной комиссии по ценным бумагам Хулио Сегуре.
По этому же делу проходит бывший министр экономики страны Родриго Рато, который в 2010-2012 годах возглавлял проблемный банк. До этого Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004), а в 2004-2007 годах возглавлял Международный валютный фонд.
В мае 2012 года, меньше чем через год после размещения, Bankia получил помощь от правительства страны, так как банковская группа не могла справиться самостоятельно со своими финансовыми проблемами. Сам банк обвиняют в намеренном искажении отчетности перед размещением.
В заявлении Национального суда говорится, что в ситуации, когда на бирже размещается "нежизнеспособное предприятие", его администраторы и аудиторы не должны нести всю ответственность: необходимо оценить роль чиновников в организации IPO.
Ордоньеса возглавлял испанский ЦБ с 2006 по 2012 годы - как раз в период создания Bankia и размещения акций банка на бирже.
В постановлении суда также говорится, что сотрудники испанского ЦБ предупредили о финансовой несостоятельности банковской группы и просили не одобрять размещение.
Bankia была создана в 2010 году в самый разгар экономического кризиса в Испании. В единую банковскую группу были объединены активы семи региональных сберегательных банков, которые понесли финансовые потери.
Верховный суд Испании в прошлом году постановил, что в информации, которую банк передал инвесторам перед размещением, были неточности. Благодаря этому решению инвесторы могут добиваиться компенсации потерь.
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Скорее всего, не следует ожидать радикальных шагов. Но ослабление регулирования, безусловно, оправданно, особенно для небольших банков. Что касается крупных финансовых организаций, то здесь, по мнению экспертов, должны сохраняться требования к высокому уровню капитала.
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