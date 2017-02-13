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НБУ начал диагностическое обследование небольших банков
10:08 13.02.2017 |
Национальный банк с 13 февраля начинает диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли данную процедуру ранее.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
"В 2015-2016 годах НБУ осуществил проверку первых 60 банков по размеру активов. Теперь настала очередь проверить остальные банки, размер активов которых меньше 2% активов банковской системы. Этот процесс пройдет в 2 этапа - до 1 июня и до 1 августа 2017 года, еще какое-то время продлится согласование с банками результатов диагностирования и при необходимости формирование на их основе программ докапитализации", - комментирует заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Из ТОП-60 банков, уже прошедших диагностику, 21 банк с самого начала не нуждался в докапитализации, 9 банков по состоянию на начало февраля выполнили утвержденные НБУ программы докапитализации в полном объеме.
При этом 4 банка - "Хрещатик", Фидобанк, Платинум Банк и Фортуна-банк - за невыполнение программ докапитализации признаны неплатежеспособными.
26 банков выполняют взятые на себя обязательства по докапитализации согласно утвержденному графику.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк констатировал убыточность 31 банка по итогам 2016 года.
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