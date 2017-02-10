Правление Национального банка определило новые критерии распределения банков на отдельные группы на 2017 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Новый принцип разделения был обусловлен национализацией Приватбанка.

Ранее банки разделялись на такие 4 группы: банки с госдолей, банки с инкапиталом и частные делились на 2 группы по размеру активов.

Новое распределение предусмотрено решением правления НБУ от 10 февраля №76-рш.

Нацбанк решил разделить банки на следующие группы: банки с государственной долей (банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка); банки иностранных банковских групп (контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам); банки с частным капиталом (банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия один или несколько частных инвесторов, прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка).

Такое распределение Национальный банк будет использовать исключительно для представления результатов деятельности банковской системы Украины.

Группирование не будет применяться для надзорных целей.

Как сообщали Українські Новини, ранее НБУ делил банки на 4 группы по объему активов: крупнейшие, крупные, средние и небольшие.