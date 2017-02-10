Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрирует на следующей неделе производство по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в частности, обнародованных записей переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

"Мы собираемся регистрировать на следующей неделе производство именно по указанному факту", - сообщил директор НАБУ Артем Сытник в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Он не исключает, что это производство будет истребовано, если антикоррупционный прокурор согласует соответствующее его решение.

"Мы будем проводить расследование или вместе с этим производством, а если не будет истребовано, то будем отдельное расследование проводить", - отметил директор бюро.

Относительно встречи главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергея Горькова он сообщил, что НАБУ будет расследовать такие факты при наличии подозрений на коррупционную составляющую.

А.Сытник подчеркнул, что НАБУ будет пытаться активизировать расследования деятельности топ-менеджмента Нацбанка, так как они являются очень актуальными и внимание общественности к ним возрастает.

Как сообщалось, НАБУ начало досудебное расследование в отношении В.Гонтаревой и директора-распорядителя ФГВФЛ Константина Ворушилина. Бюро внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины.