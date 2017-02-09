Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2016 году реализовал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн, сообщила директор департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда Юлия Берещенко.

"В прошлом году мы продали активов на 3,2 млрд грн. Одну четвертую часть - 900 млн грн - недополучили из-за решения судов", - сказала она в ходе пресс-клуба "Продажа активов: главные задачи и вызовы на 2017 год" в Киеве в четверг.

По ее словам, всего за год ФГВФЛ получил от работы с активами ликвидируемых банков 7,2 млрд грн.

Согласно предварительным данным, в январе 2017 года Фонд продал активы банков на 450 млн грн. Из них на 140 млн грн продажи не завершены в связи с судебными решениями.

Говоря о планах на 2017 год, Ю.Берещенко сообщила, что ФГВФЛ намерен увеличить поступления от реализации активов банков почти вдвое. Вместе с тем объем поступлений от продажи крупных кредитов точно спрогнозировать нельзя, отметила она.

"Цифра, которую мы хотим получить: половина - это то, что мы можем прогнозировать достаточно точно, вторая половина (на 3 млрд грн) полностью зависит только от ситуации, которую мы будем иметь по крупным заемщикам", - пояснила директор департамента.

При этом она отметила, что приоритетом в 2017 году будет работа с крупными корпоративными заемщиками, в том числе в судебной плоскости. Почти половина всего кредитного портфеля юридических лиц ликвидируемых банков на сумму почти 180 млрд грн - это кредиты 600 крупных бизнес-групп. Большинство из них - связанные с банком лица. Несмотря на то, что средний размер их кредитов - 300 млн грн, обеспечение по договорам практически отсутствует, а сами кредиты не обслуживаются.

Как сообщалось, в 2015 году ФГВФЛ реализовал активы неплатежеспособных банков на 1,2 млрд грн.

