Доля государственных банков в совокупных активах всех платежеспособных банков Украины, без учета национализированного ПриватБанка (Днепр), по итогам 2016 года возросла до 34,1% с 28,1%, свидетельствуют данные обнародованной Национальным банком Украины (НБУ) статистики.

По данным НБУ, активы Ощадбанка возросли на 31,8% - до 210,099 млрд грн, Укргазбанка - на 29,2%, до 53,681 млрд грн и Укрэксимбанка (все Киев) - на 13,5%, до 160,304 млрд грн.

Кроме указанных банков, государству принадлежит 90,8% акций Расчетного центра, активы которого за прошлый год сократились на 28,5% - до 193,284 млн грн.

Всего активы всех платежеспособных банков Украины в 2016 году возросли на 1,85% - до 1,243 трлн грн, при том, что количество таких банков сократилось до 93 со 109.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занял 2-е место среди действовавших в стране банков, Укргазбанк - 5-е, Укрэксимбанк - 3-е, Расчетный центр - 87-е.

Помимо этого, государству ранее принадлежало 99,9945% акций Украинского банка реконструкции и развития (УБРР, Киев), которые в конце ноября были проданы на аукционе китайской товарной бирже Bohai Commodity Exchange (BOCE) за 82,827 млн грн и 100% акций Госзебанка, который Национальный банк Украины в конце сентября 2016 года решил ликвидировать.

Вместе с тем в конце ноября государство национализировало крупнейший в Украине банк - ПриватБанка (Днепр), в результате чего 100% его акций перешло Министерству финансов.

Активы финучреждения по итогам года сократились на 16,9% - до 220,018 млрд грн.

С учетом ПриватБанка, общая доля госбанков в совокупных активах всех платежеспособных банков Украины по состоянию на 1 января 2017 года составляет 51,8%.

