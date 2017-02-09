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Топливно-энергетический комплекс
НБУ начнет диагностику 33 банков с 13 февраля
16:21 08.02.2017 |
Национальный банк со следующей недели (13 - 17 февраля) начнет диагностику 33 небольших банков.
Об этом заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в ходе круглого стола в среду, передают Українські Новини.
"Со следующей недели мы начнем диагностическое обследование 33 банков", - заявила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
Она подчеркнула, что 60 банков, которые Нацбанк уже проверил, это 98% активов.
"В этой группе, которая занимает 2%, есть банки периода беби-бума, которые не работают, создавались для продажи, операции они не совершают. Я надеюсь, что они экзамен не сдадут, инвесторов на такие банки нет", - заявила Рожкова.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует убыточность 31 банка по итогам 2016 года.
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"Это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", - считают в Нацбанке.
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