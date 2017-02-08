Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в рамках пилотного проекта в сфере реализации активов неплатежеспособных банков апробирует новый подход к продаже активов, сообщается на сайте фонда.

ФГВФЛ поясняет, что начальная цена лотов на первые торги будет устанавливаться по балансовой стоимости (при условии, что она не меньше оценочной), а сами активы непрерывно будут перевыставляться на торги до тех пор, пока не будут проданы.

Участие в проекте примут четыре банка - Евробанк, Фидобанк, банк "Хрещатик" и Укргазпромбанк. В трех из них процесс реализации активов только начинается. Первые лоты, которые будут выставляться на аукцион по новой системе, уже прошли предпродажную подготовку, отмечается в сообщении.

По информации фонда, проект предусматривает сокращение периодов между первыми и последующими торгами. Так, по условиям "пилота", повторные аукционы должны проводиться не позднее 10 рабочих дней после даты завершения предыдущих открытых торгов, которые не состоялись.

Фонд отмечает, что главной новацией является то, что перевыставление лотов будет происходить автоматически (без повторных рассмотрений и решений исполнительной дирекции) до момента продажи. Также предусмотрена возможность объединения лотов и продажа их в составе пулов.

Согласно применяемой сейчас процедуре, каждый раз после того как цена лота в ходе аукционов снижается на 30% от начальной, актив должен повторно выноситься на рассмотрение комитета и исполнительной дирекции Фонда для утверждения дальнейших условий продажи и начальной стоимости реализации.

