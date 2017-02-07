Банки с российским капиталом в Украине в настоящее время ограничены в операциях, работают под надзором куратора и ищут покупателя, сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Она напомнила, что в настоящее время на рынке работают пять банков с российским капиталом. "Для них есть два пути – или найти нового собственника или постепенно сокращать свое присутствие на рынке", - сказала она, добавив: "Нам хочется, чтобы они как-то безболезненно покинули наш рынок".

По словам замглавы центробанка, ВТБ и Проминвестбанк уже находятся в переговорном процессе относительно продажи и есть несколько заинтересованных инвесторов - как украинских, так и зарубежных. В то же время никакие документы еще не подписаны. Нацбанк рассчитывает, что до конца первого квартала уже будет определено, есть ли реальные инвесторы в эти банки или нет.

"Мы будем рады, если какой-то инвестор купит их, и банки продолжат работать. В противном случае мы видим по ним наиболее быстрое сокращение активов и пассивов, чем по всем остальным российским банкам", - сказала она.

В то же время, по словам Е.Рожковой, найти инвестора для Сбербанка будет весьма сложно, так как банк достаточно большой.

"Он большой, там большая задолженность перед материнской структурой, соответственно, это нелегко (найти покупателя на такой банк – ИФ)", - сказала она.

Замглавы НБУ при этом опровергла слухи о финансировании Сбербанком так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Мы следим за операциями и не видим финансирования "ЛНР" и "ДНР" через Сбербанк", - подчеркнула она.

При этом Е.Рожкова добавила, что хотя российские банки в настоящее время докапитализированы за счет конвертации в капитал ранее привлеченных ресурсов материнских банков, дальнейшее расширение их бизнеса в связи с санкциями является проблематичным.

"Их докапитализация (российских банков - ИФ) произошла преимущественно за счет конвертации ранее привлеченных материнских ресурсов в капитал. Поэтому, учитывая существующие санкции, говорить о потенциальной будущей докапитализации мы не можем, а, значит, никакого развития быть не может, потому что наращивание активов вызывает необходимость в дополнительном капитале", - сказала Е.Рожкова.