Украинские банки могут выйти на прибыль в 2017 году, говорится в пресс-релизе НБУ со ссылкой на второй регулярный отчет "Обзор банковского сектора" по итогам 2016 года, опубликованный регулятором.

"В 2016 году зафиксирован исторически высокий убыток банковского сектора - 159 млрд грн, что обусловлено резервированием кредитного портфеля ПриватБанка в конце года. Для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году. Заложены предпосылки для выхода сектора на прибыльную деятельность в 2017 году (без учета фактора ПриватБанка)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, практически все банки в полной мере выполнили планы капитализации, разработанные по результатам диагностического обследования, большинство банков выполнили трехлетний план досрочно.

В 2016 году вклады клиентов платежеспособных на конец года банков выросли на 117,6 млрд грн в эквиваленте в основном за счет притока средств субъектов хозяйствования. В структуре обязательств банков доминируют внутренние ресурсы, доля средств населения и бизнеса в пассивах банков за год возросла с 64% до 73,4%.

Улучшение ликвидности вследствие возврата к банкам средств клиентов, а также постепенное уменьшение НБУ ключевой ставки с 22% до 14% в течение года создали предпосылки для снижения ставок по депозитам. Процентная ставка по 12-месячным депозитам физических лиц за год снизилась на 3,8 п.п. - до 17,5% годовых в гривне и на 2,2 п.п. - до 5,7% годовых в долларах. При этом стоимость депозитов в долларах и евро достигла исторических минимумов, поскольку спрос банков на валютное фондирование остается низким. Снижение стоимости фондирования создало для банков возможность во втором полугодии снизить процентные ставки по кредитам для бизнеса.

Согласно сообщению, после национализации ПриватБанка доля государственных банков в чистых активах увеличилась до 51,3% (с 28,1% в начале 2016 года), по депозитам населения - почти в три раза, до 59,5%.

Как отмечается в сообщении, решение проблемы платежеспособности ПриватБанка, который предлагал чрезвычайно высокие процентные ставки по вкладам населения, создает предпосылки для существенного снижения депозитных ставок и удешевления кредитов в 2017 году.