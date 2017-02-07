Google с 8 февраля закрывает тестовый проект бесконтактных платежей Hands Free, который позволяет оплачивать товары и услуги с помощью голосовых команд. Сервис работал в Сан-Франциско 10 месяцев.

В компании пользователям сервиса предлагают переходить на Android Pay. Все сохраненные фотографии и параметры будут автоматически и «безвозвратно удалены».

В прошлом марте Google запустила сервис Hands Free для Android и iOS, информация о котором появилась в 2015 г. Идея заключалась в том, чтобы сделать процедуру оплаты товаров и услуг проще - без необходимости доставать телефон. В основе работы сервиса лежит использование комбинации технологий Bluetooth, Wi-Fi и географически привязанных услуг.

Пользователь информирует кассира о намерении расплатиться при помощи Google и предоставляет свои инициалы, после чего кассир проверяет его личность, сверив фотографию в профиле Hands Free.





В электронных письмах, разосланных пользователям, Google уверяла, что получила «положительные отзывы», и решила, что настало время осчастливить полученными знаниями больше людей и магазинов. Остается лишь гадать, как будет выглядеть следующая итерация мобильных платежей, но, по всей вероятности, она станет частью Android Pay.

«Получив большое количество положительных отзывов, мы работаем над тем, чтобы с лучшими решениями, предлагаемыми этой технологией, ознакомилось еще больше людей и магазинов. Чтобы полностью сконцентрироваться на работе, мы отключим приложение Hands Free 8 февраля этого года. После этого вы не сможете расплачиваться при помощи Hands Free, поэтому не забудьте использовать все оставшиеся бонусы. А пока, мы предлагаем вам воспользоваться быстрым и простым методом оплаты с Android Pay. Если вы активируете и используете сервис в ближайшие 2 недели, вы станете обладателем подарочной карты, при помощи которой сможете приобрести натуральные и органические продукты на сумму 10 долларов. Подарочная карта автоматически появится в вашем приложении Android Pay в течение недели после первой покупки», - говорится в письме, разосланном компанией Google пользователям Hands Free.