Фонд гарантирования вкладов физических лиц выступает за предоставление банкам статуса временного участника за ведение рисковой деятельности.

Об этом журналистам сообщил замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик, передают Українські Новини.

"Сейчас разрабатывается законопроект, который согласовывается с МВФ, и он есть в меморандуме МВФ. Этим законопроектом возвращается механизм, который действовал до 2012 года, когда существовал институт временных участников", - сказал он.

Замдиректора объяснил, что Фонд гарантирования в случае, если банк-участник ведет себя нерыночно или в его деятельности обнаружена рисковая деятельность, будет его наделять статусом временного участника.

"Это будет означать, что после принятия фондом решения новые вклады, привлекаемые банком, гарантироваться не будут", - подчеркнул Оленчик.

По его словам, принятие таких решений будет публичным и многих банков не коснется.

Он отметил, что, скорее всего, такой механизм будет крайней стадией.

Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц не планирует в ближайшее время увеличивать гарантированную сумму возмещения вкладов населения (на данный момент составляет 200 тыс. гривен).