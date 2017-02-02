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Фонд гарантирования оценивает свои претензии к владельцам банков-банкротов в 180 млрд гривен
15:44 01.02.2017 |
Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает свои претензии к владельцам банков-банкротов в 180 млрд гривен.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замдиректора-распорядителя фонда Андрей Оленчик, передают Українські Новини.
"Наши претензии к бывшим владельцам уже превысили 180 млрд гривен", - сказал он.
По словам Оленчика, Фонд намерен концентрироваться не на работе с правоохранительными органами по возврату активов, а на подготовке прямых гражданских исков к владельцам существенного участия в банках.
Он добавил, что приоритетной целью фонда является результативность таких исков.
Как сообщали Українські Новини, Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен Министерству финансов 60 млрд гривен, Национальному банку - 9 млрд гривен.
В 2016 году активы Фонда гарантирования вкладов увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.
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"Есть политическое решение, что Ощадбанк станет участником Фонда. Когда? Я думаю, что между краткосрочной перспективой и среднесрочной. Я думаю, что об этом будет целесообразно говорить с 1 января 2018. Увидим, будет финальная редакция меморандума с МВФ, и там все точки над "i" будут поставлены", - Андрей Оленчик.
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