Национальный банк ожидает роста уровня безналичных расчетов до 55% к 2020 году.

Об этом говорится в материалах Нацбанка, передают Українські Новини.

Отмечается, что в 2014 году уровень безналичных расчетов был на уровне 25%, тогда как к 2020 году ожидается его рост до 55%.

Уровень наличных в экономике, как предполагается, сократится с 18,1% (в 2014 году) до 9,5% к 2020 году.

Количество POS-терминалов за указанный период может вырасти с 4,7 тыс. единиц на 1 млн человек до 11 тыс. единиц/млн человек.

Доля рынка НПС "Простір" к 2020 году может вырасти с 1,46% в 2014 году до 30%.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк призывал банки расширять географию безналичных платежей.