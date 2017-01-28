Citigroup выплатит штраф в размере $18,3 млн в связи с претензиями американского регулятора по вопросу оплаты услуг дочернего предприятия банка. Власти полагают, что более чем 60 тыс. клиентов получили счет больший, чем им было обещано банком.

Комиссия по ценным бумагам и биржам установила, что Citigroup Global Markets не смог подтвердить источники происхождения комиссионных в размере $18 млн. По словам регулятора, фирма потеряла либо не смогла предъявить договоры на 83 тыс. клиентских счетов (аккаунтов), открытых с 1990 по 2012 гг.

«Без этих отсутствующих договоров на оказание консультационных услуг Citigroup не смогли должным образом подтвердить, что оплата, о которой клиенты договаривались при открытии счета, была такой же, как та, которую клиенты платили годами... Предполагается, что Citigroup получил около $3,2 млн превышенных сборов от клиентов, контракты с которыми были утеряны», - говорится в опубликованном заявлении комиссии.

Пресс-секретарь Citigroup Даниэль Ромеро-Апсилос в комментарии Bloomberg заявил, что банку будет «приятно, что этот вопрос разрешился». Ранее банк согласился выплатить более $22,5 млн 47 тыс. клиентов с целью урегулировать претензии генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шнейдермана по этому же вопросу.

