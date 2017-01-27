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В 2016 году кибермошенники украли с карточек украинцев 339 миллионов гривень
21:59 26.01.2017 |
Сумма снятых кибермошенниками средств с электронных платежных карт украинцев в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась в 4 раза – до 339,13 миллиона гривень.
Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко.
"Совокупный доход мошенников в 2016 году увеличился в 4 раза – до 339,13 миллиона гривень. В 2015 году эта сумма составляла 84,36 миллиона гривень", – сказала она.
Данильченко отметила, что чаще всего киберпреступники используют такой вид мошенничества, как "вишинг" – звонки клиентам банков с целью выманивания реквизитов платежных карт, необходимых для проведения операций без использования самой карты.
"Наблюдается общая тенденция – по "вишингу" суммы потерь клиентов банков всегда больше, чем суммы потерь от мошенничества в Интернете", – отметила Данильченко.
Согласно данным исследования ЕМА, в 2016 году сумма снятых кибермошенниками средств от незаконных операций "вишинга" по сравнению с 2015 годом выросла в 5 раз – до 275,45 миллиона гривень.
Кроме того, сумма потерь пользователей банковских карт от мошеннических операций в Интернете по результатам 2016 года увеличилась в 2 раза – до 63,68 миллиона гривень.
Заместитель директора ассоциации ЕМА подчеркнула, что совокупный доход мошенников растет с каждым годом, и отметила, что усилия ассоциации и каждого отдельного банка не дадут положительного результата без борьбы с киберпреступностью.
Также, по ее словам, в последние годы в Украине наблюдается уменьшение количества случаев компрометации данных банковских карт – раскрытия реквизитов карты третьими лицами с использованием различных методов.
Согласно данным ЕМА, в 2014 году было зафиксировано 215 таких случаев, в 2015-м – 99, а в 2016 году – 71 случай установления различных устройств на банкоматах для компрометации данных.
"Конечно, появляются различные модификации оборудования, мошенники совершенствуют свои методы работы, но все-таки тенденция идет к уменьшению количества подобных случаев", – пояснила Данильченко.
Как сообщал УНИАН, по данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, количество выявленных за 2016 год "фишинговых" сайтов, незаконно собирающих данные о банковских картах под предлогом предоставления несуществующих услуг в Украине, выросло в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом – до 174 веб-ресурсов.
В Украине действует Национальная программа по содействию безопасности электронных платежей и карточных расчетов при поддержке Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА и Посольства США. Программа предполагает повышение уровня знаний пользователей платежных карт, совершенствование законодательства, улучшение качества сотрудничества между правоохранителями, банками и судебными инстанциями. Данную инициативу поддержали Национальная полиция, Национальный банк и компания Visa.
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