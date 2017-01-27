Платежеспособные банки должны Национальному банку 22 млрд гривен рефинансирования.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Я сегодня утром смотрела данные. Остаток по задолженности платежеспособных банков по рефинансированию составил 22 млрд гривен", - сказала она.

По данным НБУ, большая часть задолженности приходится на Приватбанк.

При этом она напомнила, что задолженность Приватбанка по рефинансированию составляла порядка 19 млрд гривен на момент национализации, а Платинум Банка - 247,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в 2016 году сократился на 29,3%, или на 31 млрд гривен до 74,828 млрд гривен на 1 января 2017 года.



