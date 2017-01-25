Один из крупнейших европейских банков - HSBС - закроет 62 отделения в Британии и сфокусируется на развитии цифровых услуг, говорится в сообщении банка.

"Решение закрыть ряд отделений обеспечит в будущем большую надежность нашей сети, мы также продолжим инвестировать в наши цифровые платформы и персонал", - приводятся в сообщении слова главы управления розницы HSBC Франчески Макдонах.

Как уточнила глава розничного управления HSBC, это сокращение станет последним в программе оптимизации, реализуемой в течение нескольких последних лет. В итоге, как ожидается, к концу 2017 года у HSBC в Британии останется 625 отделений.

"Способ общения пользователей с нашим банком меняется. Сейчас все больше наших клиентов используют мобильный и интернет-банкинг, наши инновации становятся все более популярными, и все меньше людей пользуются непосредственно отделениями банка", - пояснила Макдонах.

HSBC заявляет, что сейчас 90% обращений клиентов в банк обрабатываются при помощи системы цифровых услуг, что на 80% больше, чем в прошлом году. А число клиентов, посещающих отделения банков, снизилось за последние пять лет на 40%. Макдонах в связи с этим отметила, что для тех клиентов, кто предпочитает персональное общение с сотрудниками банка, будет введена система "индивидуальных сессий".

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC. Офисы группы расположены в 88 странах. В 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис, у HSBC было 1430 отделений. Всего, по данным британских СМИ, за последние два года банки закрыли более 1000 отделений, при этом лидером в этом был HSBC - он 321 отделение.