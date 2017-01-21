Американская компания Western Union согласилась заплатить $586 млн штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.

C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов для того, чтобы заплатить контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер. Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более $10 тыс.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.

