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Топливно-энергетический комплекс
Сорос и Mastercard создадут проект для помощи мигрантам
19:31 19.01.2017 |
Инвестор Джордж Сорос и компания Mastercard создадут совместное социальное предприятие, которое поможет мигрантам и беженцам улучшить свой экономический и социальный статус, сообщает Reuters.
Предприятие под названием Humanity Ventures появилось после того, как в сентябре Сорос пообещал направить $500 млн инвестиций для организации поддержки мигрантов и беженцев.
Humanity Ventures первоначально сконцентрирует свою деятельность на здравоохранении и образовании с целью стимулировать региональное развитие.
«Humanity Ventures создан для того, чтобы быть прибыльным, а также стимулировать других бизнесменов участвовать в нем», - сказал Сорос.
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