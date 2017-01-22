Банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году уплатили 3,332 млрд гривен регулярного сбора.

Об этом свидетельствуют статистические данные Фонда, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 января 2017 года общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом гарантирования вкладов физлиц составляет 15,316 млрд гривен.

В 2016 году поступления в Фонд от регулярного сбора составили 3,332 млрд гривен.

Общая сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 7,22 млрд гривен, из них 3,915 млрд гривен получено от погашения кредитов, 3,204 млрд гривен - от продажи активов и 101,3 млн гривен - от передачи в аренду имущества ликвидируемых банков.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков, которые были переданы в управление Фонда, по состоянию на 1 января составила 80,866 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году активы Фонда увеличились с 14,084 млрд гривен до 15,316 млрд гривен.



