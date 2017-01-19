Европейские банки ужесточили условия кредитования для предприятий впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты исследования Европейского центрального банка от 17 января.

«...Условия кредитования для предприятий ужесточились в IV квартале 2016 года, что связано в основном с ситуацией в Нидерландах. Это было первое ужесточение с IV квартала 2013 года», - отмечается в исследовании.

Однако ЕЦБ подчеркивает, что событие было ожидаемым. «Снижение склонности к риску со стороны банков было главной причиной ужесточения условий кредитования», - поясняет регулятор.

Аналогичные условия для домохозяйств остались неизменными. При этом в I квартале 2017 года банки ожидают смягчения условий кредитования для всех категорий заемщиков.

