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Топливно-энергетический комплекс
Европейские банки ужесточили условия кредитования для компаний впервые с 2013 года
14:43 18.01.2017 |
Европейские банки ужесточили условия кредитования для предприятий впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты исследования Европейского центрального банка от 17 января.
«...Условия кредитования для предприятий ужесточились в IV квартале 2016 года, что связано в основном с ситуацией в Нидерландах. Это было первое ужесточение с IV квартала 2013 года», - отмечается в исследовании.
Однако ЕЦБ подчеркивает, что событие было ожидаемым. «Снижение склонности к риску со стороны банков было главной причиной ужесточения условий кредитования», - поясняет регулятор.
Аналогичные условия для домохозяйств остались неизменными. При этом в I квартале 2017 года банки ожидают смягчения условий кредитования для всех категорий заемщиков.
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