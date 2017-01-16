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Топливно-энергетический комплекс
НБУ не получал уведомлений об открытии уголовного производства против руководства
14:50 13.01.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) не получал никаких официальных документов об открытии уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка при проведении оценки активов ликвидированных банков, - сообщила пресс-служба регулятора, комментируя соответствующую информацию.
При этом в центробанке заверили, что в случае поступления документов от следственных органов финучреждение якобы всячески будет способствовать проведению следственных действий.
«НБУ не получал никаких документов относительно открытия уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ при проведении оценки активов ликвидированных банков. НБУ отмечает, что в функции должностных лиц регулятора не относится оценка стоимости активов банков, отнесенных к неплатежеспособным и находящихся в ликвидации», - сказано в сообщении регулятора на его Facebook-странице.
Как подчеркивают в Нацбанке, в случае поступления документов следственных органов НБУ всячески будет способствовать предоставлению соответствующей информации «для всестороннего, полного и объективного расследования».
В Национальном банке со ссылкой на председателя НБУ Валерию Гонтареву также добавили, что реальная стоимость активов в выведенных из рынка банках якобы была в разы меньше номинальной стоимости этих активов.
«Проблема оценки активов банков находится в другой плоскости. В действительности, мы имеем дело с недостоверной оценкой активов неплатежеспособных банков самими этими банками. Идет речь как раз о том, что активов в размере 400 млрд грн в неплатежеспособных банках никогда не было. Действительно это были или «мусорные» ценные бумаги, которые находились в залоге, или несуществующие объекты, или земля и дома, которые были оценены в десятки раз выше реальной стоимости», - заверяют в НБУ.
Гонтарева также считает, что именно некорректная оценка залогов стала одной из причин выведения этих банков с рынка.
«Реальная стоимость активов, которые были на балансах неплатежеспособных банков составляет около 100 млрд грн и эта стоимость подтверждена международными экспертами», - заявила глава центробанка.
Как известно, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении деятельности Гонтаревой в руководстве регулятора. По данным Бюро, идет речь о махинациях с активами ликвидированных банков на сумму около 315,6 млрд грн. Следствие считает, что стоимость активов могла занижаться искусственно, а материалах дела якобы фигурируют 68 ликвидированных банков.
К сведению:
Номинальный ВВП Украины в III квартале 2016 г. составил 664,7 млрд грн
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