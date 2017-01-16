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Топливно-энергетический комплекс
Китайский банк ICBC откроет филиал в Швейцарии
09:53 13.01.2017 |
Промышленно-торговый банк Китая (ICBC), являющийся крупнейшим государственным банком страны, намерен в середине 2017 года открыть филиал в Цюрихе, пишет швейцарский журнал Bilan.
Окончательное решение об открытии на территории Швейцарии будет принято в ходе совета директоров ICBC до конца января. После этого заявку ICBC будет рассматривать швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA: процесс выдачи лицензии, как ожидается, займет 4-6 месяцев.
ICBC станет вторым китайским банком, представленным в Швейцарии: в январе 2016 года в Цюрихе открылся филиал China Construction Bank.
Штат ICBC - 350 тыс. сотрудников. В 2015 году банк стал лидером рейтинга Top 1000 World Banks по версии американского журнала Forbes. По состоянию на конец 2015 года активы банка составляли $3,2 трлн (+7%), чистая прибыль - $40 млрд (+0,5%).
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