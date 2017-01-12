Бывший заместитель главы Национального банка Владислав Рашкован прогнозирует сокращение количества банков до 75-80 до конца 2017 года.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

"Количество банков на конец года будет не больше 75-80 против 95 сейчас. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся - максимум 5-6 сделок слияния банков во второй половине года. Это, если договорятся собственники", - считает Рашкован.

По его мнению, доля крупнейших 20 банков увеличится до 92-93% всех активов, доля второй группы локальных банков уменьшится до 2-2,5%, доля иностранных и государственных (с учетом национализированного Приватбанка) будет далее увеличиваться (до 82-85%), а локальных и российских - уменьшаться.

"Новых иностранных банков не будет, но сделки покупки активов банков будут продолжаться (в основном в рамках стратегии выхода российских банков)" - заявляет бывший замглавы НБУ.

По его оценкам, активы банковской системы на конец 2017 составят 1,5-1,6 трлн гривен.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 декабря количество работающих банков составило 98.

В декабре неплатежеспособными были признаны банк "Траст" и Инвестбанк, в январе - Платинум Банк.