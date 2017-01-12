Многие из крупнейших банков мира потратят от $100 млн до $200 млн каждый на внедрение правил "Базеля III", что существенно превышает предыдущие оценки, пишет Financial Times.

Новый прогноз расходов был опубликован консалтинговой фирмой Oliver Wyman в связи с фундаментальным пересмотром правил отражения торгового портфеля и обеспечения торговых операций собственным капиталом.

Предыдущая оценка, опубликованная в начале 2016 года, составляла от $43 млн до $129 млн.

"В прошлом году банки находились на ранних этапах формирования бюджета. Некоторые из них явно недопоняли, насколько значительные усилия потребуются", - комментирует консультант Oliver Wyman Ауде Шёнбахлер.

В целом по отрасли эксперты оценили затраты в $5 млрд, из которых уже потрачены более $500 млн - в основном на изучение возможных последствий и планирование.

